На Одещині розшукується малолітній хлопчик (фото)
Відділом поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 розшукується Арапу Рамін Георгійович, 2008 року народження, який вчора, 25 травня, пішов із дому в районі вулиці Семена Палія та досі не повернувся.
Прикмети: на вигляд 14-16 років, зріст 170 см, волосся темне, карі очі, худорлявої статури.
Був одягнений: чорна кофта, світло-сірі джинси, чорні кросівки з білою підошвою та білими смугами по боках.
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного хлопця, просимо зателефонувати до територіального відділу поліції за номерами (067) 271 28 49, (048) 779 42 88 або повідомити на спецлінію «102».Tweet