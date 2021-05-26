На Одещині розшукується малолітній хлопчик (фото)

Відділом поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 розшукується Арапу Рамін Георгійович, 2008 року народження, який вчора, 25 травня, пішов із дому в районі вулиці Семена Палія та досі не повернувся.

Прикмети: на вигляд 14-16 років, зріст 170 см, волосся темне, карі очі, худорлявої статури.

Був одягнений: чорна кофта, світло-сірі джинси, чорні кросівки з білою підошвою та білими смугами по боках.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного хлопця, просимо зателефонувати до територіального відділу поліції за номерами (067) 271 28 49, (048) 779 42 88 або повідомити на спецлінію «102».

Поліція Одеської області