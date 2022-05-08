На Одещині житель Миколаївщини згорів у автомобілі, потрапивши у ДТП

Вчора до поліції надійшло повідомлення про те, що в лісосмузі на 24 кілометрі автодороги Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, недалеко від села Іванове горить автомобіль Subaru.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група з селища Доброслав, яка попередньо встановила: 42-річний мешканець Миколаївської області по дорозі додому не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя і зіштовхнувся з деревом. Від удару автомобіль спалахнув і за лічені хвилини вигорів вщент. Водій загинув.

Відомості про подію поліцейські внесли до ЄРДР за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. В рамках провадження призначено ряд експертиз. Триває слідство.

Одеське районне управління поліції № 2