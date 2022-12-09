У Москві сталася масштабна пожежа: горить та вибухає торговельний центр (фото, відео)

Наразі горить ТЦ “МегаХімки” в Москві. Попередньо, загорілася покрівля.

У великому торговельному комплексі “МегаХімки”, розташованому на Ленінградському шосе, біля межі Москви й Московської області, сталася масштабна пожежа.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, за даними регіонального управління МНС, площа пожежі становить 7 тисяч кв.м, їй присвоєна найвища категорія складності.

Представник МНС сказав, що загорілася покрівля гіпермаркету “OBI”. За попередніми даними, постраждалих немає.

На відео, які публікуються в Telegram, видно заграву і стовп диму над торговельним центром. Крім того, чути вибухи.

Пишуть, що стався вибух, в результаті якого обвалилося перекриття ТЦ.

У МНС РФ кажуть, що до гасіння пожежі в ТЦ в Москві доведеться залучити авіацію.

Про причини пожежі не повідомляється.

Як повідомили “Інтерфаксу” в екстрених службах, підпал розглядається серед версій пожежі в торговому центрі “Мега Хімки” в Підмосков’ї.

Тим часом вогонь охопив уже 17 тис. кв. м торговельного центру. Горить будівельний магазин. На полицях детонують лакофарбові матеріали. Покрівля магазину обвалилася. // УНІАН