У «Нафтогазі» назвали рішення про звільнення Коболєва «юридичною маніпуляцією»

«Такі дії Кабміну є сигналом всім державним підприємствам».

У НАК «Нафтогаз України» вважають рішення про звільнення Андрія Коболєва «юридичною маніпуляцією».

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Прийняте Кабінетом Міністрів України рішення є юридичною маніпуляцією. Звільнення Наглядової ради на дві доби заради прийняття рішення про звільнення Голови правління є наругою над засадничими принципами корпоративного управління державними підприємствами», — йдеться у заяві НАК.

Зазначається, що згідно статуту «Нафтогазу» та Закону «Про акціонерні товариства», подання загальним зборам пропозицій щодо призначення або звільнення голови правління разом з відповідним рішенням наглядової ради належать до виключної компетенції наглядової ради та не можуть бути передані на рівень загальних зборів акціонерів.

«Спосіб, у який сьогодні була ухвалена серія рішень щодо органів управління Нафтогазу, демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами», — наголосили в пресслужбі.

Зазначається, що правління та наглядова рада «Нафтогазу» вчора презентували результати роботи НАК за 2020 рік.

«Незважаючи на кризу та нарощування боргів контрагентами через лазівки, створені державним регулюванням, компанія забезпечила 141 млрд грн надходжень до державного бюджету у 2020 році, що складає 13% доходів країни за минулий рік. Крім того, на даний момент менеджмент забезпечив наявність ліквідності на рахунках компанії в еквіваленті 57 млрд грн. Таким чином, Нафтогаз — єдина державна компанія, яка все ще має міцний запас ліквідності. Безконтрольний доступ до цих коштів та їхнє нецільове використання ставлять під загрозу підготовку України до проходження наступної зими», — заявили у пресслужбі.

У НАК вважають такі дії Кабміну «сигналом всім державним підприємствам».

«Робота з в інтересах бюджету та народу України, а не в інтересах окремих політичних сил, буде каратися. Крім того, це чіткий сигнал інвесторам у цінні папери українських емітентів: умови роботи державних підприємств України є непередбачуваними та можуть бути змінені в залежності від політичної доцільності», — йдеться у заяві «Нафтогазу».

Нагадаємо, сьогодні Кабмін провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК «Нафтогаз України». Під час засідання було розглянуто звіт про діяльність НАК у 2020 році. На засіданні Уряд звільнив Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України» та призначив на цю посаду Юрія Вітренка.

Сам Коболєв у Facebook повідомив, що «про «звільнення» дізнався з новин, коментувати не можу». Він сказав, що не писав жодних заяв.

15 лютого LB.ua з джерел стало відомо, що в.о. міністра енергетики Вітренко запропонував прем’єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно розглянути питання про зміну керівництва НАК «Нафтогаз України», яке очолює Коболєв, та припинення контрактів з членами Наглядової ради компанії. У звіті було вказано такі причини: невиконання показників по видобутку газу, які було затверджено урядом, плани подальшого скорочення показників видобутку та результати ревізії фінансово-господарської діяльності АТ НАК «Нафтогаз».

Згодом Вітренко пояснив, що виконував доручення голови уряду щодо аналізу ситуації з НАК і його керівництвом. Доручення стосувалося того, що Державна аудиторська служба не була допущена «Нафтогазом» для перевірки компаній «Укрнафта» та «Укргазвидобування», а попередня перевірка самого НАК виявила порушення на 75 млрд грн.

Наразі звільнити голову НАК може лише наглядова рада НАК, яка зараз складається з 5 членів – 2 від держави і 3 незалежних. Разом з цим, згідно статуту НАК, збори акціонерів, яким є Кабінет міністрів, може достроково припинити повноваження всього складу Наглядової ради, або деяких її членів, та призначити новий склад або окремих членів цього органу.

У травні 2020-го Юрій Вітренко повідомив, що НАК вирішив звільнити його з позиції свого виконавчого директора. Він вважає, що його звільнення пов’язане з тим, що «зараз не є пріоритетом боротьба проти російської агресії, зокрема ефективний захист інтересів України у стосунках з Газпромом». Останніми роками Вітренко займався судами з «Газпромом». Також група «Нафтогаз» відкликала Юрія Вітренка з позиції представника в наглядовій раді «Укрнафти».

Попри заяви Вітренка, в березні голова уряду заявив, що гострих підстав для звільнення Коболєва не було. // LB.ua