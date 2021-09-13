На Одещині знайшли мертвим поліцейського
У місті Кодима Одеської області у неділю, 12 вересня, виявили повішеним поліцейського.
Знайдено повішеним поліцейського 1987 року народження, повідомили УНІАН в обласній поліції.
За даними джерела, загиблий – старший сержант поліції, служив у місті Подільськ Одеська області. Поліцейський виявлений повішеним у Кодимі у сараї, що йому належить. Також стала відома можлива причина самогубства – виселення з будинку.
За деякими даними, причиною самогубства міг стати той факт, що у 2016 році правоохоронець нібито купив будинок на аукціоні, який проводив один з банків України, але у 2020 році, згідно з рішенням суду, був виселений з будівлі.
З’ясувалося, що незадовго до смерті поліцейський посварився з дружиною.
Попередньою відомо, що передсмертну записку правоохоронець не залишив.
У нього залишилися двоє малолітніх дітей.
Правоохоронці розпочали провадження за ст. 115 (Умисне вбивство з позначкою «самогубство») Кримінального кодексу України.