На Одещині знайшли мертвим поліцейського

У місті Кодима Одеської області у неділю, 12 вересня, виявили повішеним поліцейського.

Знайдено повішеним поліцейського 1987 року народження, повідомили УНІАН в обласній поліції.

За даними джерела, загиблий – старший сержант поліції, служив у місті Подільськ Одеська області. Поліцейський виявлений повішеним у Кодимі у сараї, що йому належить. Також стала відома можлива причина самогубства – виселення з будинку.

За деякими даними, причиною самогубства міг стати той факт, що у 2016 році правоохоронець нібито купив будинок на аукціоні, який проводив один з банків України, але у 2020 році, згідно з рішенням суду, був виселений з будівлі.

З’ясувалося, що незадовго до смерті поліцейський посварився з дружиною.

Попередньою відомо, що передсмертну записку правоохоронець не залишив.

У нього залишилися двоє малолітніх дітей.

Правоохоронці розпочали провадження за ст. 115 (Умисне вбивство з позначкою «самогубство») Кримінального кодексу України.