На Одещині під час пожежі загинули троє чоловіків

Особа одного з них ще встановлюється.

На Одещині під час пожежі в будинку загинули троє чоловіків. Про це повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

Зазначається, що НП сталася вчора ввечері в місті Роздільна, на вул. Південна.

Повідомлення про загорання в одноповерховому приватному житловому будинку надійшло до служби порятунку о 20:30. Як виявилося, сталося загорання даху.

Під час проведення розвідки в будинку виявлені тіла трьох чоловіків, 1969 та 1967 років народження, особа третього загиблого встановлюється.

О 21:25 пожежу було локалізовано, а о 22:10 ліквідовано на площі 50 кв. м.

Внаслідок пожежі знищено покриття та перекриття будинку.

Причина загорання та збитки встановлюються. На місці події психологи ДСНС надавали допомогу рідним загиблих. // УНІАН