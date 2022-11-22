На Одещині під час пожежі загинули троє чоловіків
Особа одного з них ще встановлюється.
На Одещині під час пожежі в будинку загинули троє чоловіків. Про це повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС України в Одеській області.
Зазначається, що НП сталася вчора ввечері в місті Роздільна, на вул. Південна.
Повідомлення про загорання в одноповерховому приватному житловому будинку надійшло до служби порятунку о 20:30. Як виявилося, сталося загорання даху.
Під час проведення розвідки в будинку виявлені тіла трьох чоловіків, 1969 та 1967 років народження, особа третього загиблого встановлюється.
О 21:25 пожежу було локалізовано, а о 22:10 ліквідовано на площі 50 кв. м.
Внаслідок пожежі знищено покриття та перекриття будинку.
Причина загорання та збитки встановлюються. На місці події психологи ДСНС надавали допомогу рідним загиблих. // УНІАН