На Одещині загинула жінка, яку покусав алабай

Подія сталася вчора, 9 серпня, ввечері у селі Табаки Болградського району.

Попередньо правоохоронцями встановлено, що 39-річна жінка приїхала з міста у село на дачу нагодувати своїх собак. Усіх тварин власники тримали прив’язаними, окрім алабая. Щойно господиня зайшла у двір, як пес кинувся на неї.

На місце події прибули швидка медична допомога та поліція. Аби підступитися до потерпілої, та у зв’язку з існуванням загрози життю та здоров’ю людей, правоохоронці змушені були використати табельну вогнепальну зброю, і знешкодили тварину.

На жаль, від укусів пса потерпіла померла на місці події до приїзду допомоги, яку викликали сусіди.

За фактом загибелі жінки слідчими розпочато провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок». Триває слідство. Встановлюються повні обставини події.

Правоохоронці закликають власників тварин відповідально ставитися до утримання домашніх улюбленців, особливо якщо це собаки, які належать до переліку небезпечних порід.

Нагадаємо: в одному з сіл Раухівської громади Березівського району алабай зірвався з ціпка, покусав дитину та загриз сусідського пса. Відносно власниці тварини поліцейські склали адміністративні матеріали за порушення правил утримання собаки, що спричинили заподіяння шкоди здоров’ю людини або її майну, за ч. 3 ст. 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ГУ Національної поліції в Одеській області