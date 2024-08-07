На Одещині затримали 48 ухилянтів, які намагалися перетнути кордон у кузові вантажівки (фото)

Викрили порушників за 3 км від державного кордону в Одеській області. Вартість одного місця у вантажному автомобіля становила 150 000 гривень. На всіх затриманих складені адмінпротоколи.

Заблокували незаконний канал переправлення осіб, що підлягають мобілізації, оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції. Як встановили поліцейські, зловмисники підшукували «клієнтів» через створену групу в телеграм-каналі. Обіцяли охочим виїхати за межі країни організувавши для них «міграційне вікно».

З чоловіками проводили інструктаж, обговорювали спосіб оплати за надані незаконні послуги та повідомляли місце і день для майбутнього збору. Як правило, перетин кордону проходив групами у декілька десятків.

Водій фури перевозив чоловіків на територію невизнаної Придністровської Молдавської Республіки за раніше визначеним маршрутом. За пасажирське місце на «рейс» до так званого Придністровʼя ділки брали по 150 000 гривень.

Поліцейські встановили місце та дату імовірного перетину, відтак 6 серпня спільно з прикордонниками провели заходи із затримання порушників. Неподалік державного кордону заблокували «КАМАЗ». У кузові вантажівки під тентом знаходилося 48 чоловіків з різних регіонів від 21 до 48 років.

На порушників правоохоронці склали протоколи за ч. 2 ст. 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) та ч. 1 ст. 202 (Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду – виїзду) кодексу України про адміністративні правопорушення.

Тривають подальші заходи для встановлення організаторів нелегального каналу міграції та інших причетних осіб.

Заходи з викриття проводилися спільно з Головним оперативно-розшуковим відділом 2 прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України