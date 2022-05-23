Россиянка обнаружила нож в голове, когда на утро после вечеринки решила причесаться

Курьезную, но опасную для здоровья человека историю рассказывает издание breakingmad.me со ссылкой на пресс-службу отдела здравоохранения российского города Омска.

Нож в своей голове женщина обнаружила утром, когда решила причесать волосы. Она незамедлительно обратилась за медицинской помощью. Врачи изъяли режущий инструмент, при этом счастливица почти не пострадала.

— Нож пробил свод черепа и вошел аккурат между долями мозга, в межполушарное пространство, ничего не повредив, — объяснили отсутствие последствий травм в минздраве.

Объяснить происхождение предмета в черепной коробке девушка не смогла.