На пляже в Кирилловке парня убило током

Сегодня в Кирилловке на центральном пляже случилось чрезвычайное происшествие. Молодого человека убило током.

Как сообщили ria-m.tv отдыхающие, дело было утром. Парень якобы работал на одном из пунктов водных развлечений, расположенном ближе к базе «Терешковой» и пришел с утра надувать один из аттракционов. Как выяснилось, на месте не было заземления и его ударило током.

Сначала до приезда скорой помощи отдыхающие, на глазах у которых все произошло, пытались его откачать. Но тщетно. Медики констатировали смерть.

В тот же день, рассказывают отдыхающие, в Кирилловке стали массово закрываться киоски, пункты проката, водные аттракционы. Полиция и контролирующие службы после ЧП начали массовую проверку предпринимателей на предмет соблюдения техники безопасности.