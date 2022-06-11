На пляжі в Одеській області підірвався чоловік (відео)

В одному з сіл Одеської області під час купання в морі підірвався чоловік. Він загинув на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

Судячи з відео, підрив на міні стався в безпосередній близькості від берега. За даними поліції, сім’я з Донецької області хотіла відпочити на пляжі, але в морі в результаті підриву загинув 50-річний чоловік на очах дружини, сина і друга. Останній дивом не постраждав, хоча теж пішов купатися. На місці працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Встановлюються всі обставини. Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що незважаючи на заборону відвідувати пляжі, в Одеській області чоловік підірвався на міні.