На пляжі в Одеській області підірвався чоловік (відео)
В одному з сіл Одеської області під час купання в морі підірвався чоловік. Він загинув на місці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.
Судячи з відео, підрив на міні стався в безпосередній близькості від берега. За даними поліції, сім’я з Донецької області хотіла відпочити на пляжі, але в морі в результаті підриву загинув 50-річний чоловік на очах дружини, сина і друга. Останній дивом не постраждав, хоча теж пішов купатися.
На місці працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Встановлюються всі обставини.
Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що незважаючи на заборону відвідувати пляжі, в Одеській області чоловік підірвався на міні.
Крім того, сьогодні прибило до берега російську міну, яка здетонувала за кілька метрів від нього.