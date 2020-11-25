На Полтавщині двох хлопців вдарило струмом на даху потяга під час спроби зробити селфі

На Полтавщині 18-річного та 17-річного хлопців вдарило струмом на даху потяга, коли вони намагалися сфотографуватися.

Про це повідомили у Миргородському відділі поліції.

“Про госпіталізацію двох миргородців до поліції повідомили медики. Трагедія сталася 23 листопада. За попередніми даними, юнаки фотографувалися на даху нерухомого вантажного вагону, що стояв на колії станції “Миргород”, – сказано в повідомленні.

Постраждалі отримали опіки різного ступеня тяжкості. 18-річний хлопець отримав 30% опіків тіла і перебуває в реанімації. У його 17-річного друга опіки обличчя. Хлопець знаходиться у відділенні хірургії.

Поліція проводить подальшу перевірку для прийняття рішення. // Діло