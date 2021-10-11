В Україні за минулу добу зафіксовано 8832 нові випадки COVID-19
В Україні за минулу добу, 10 жовтня, зафіксовано 8832 нові випадки COVID-19. Захворіли 863 дитини та 78 медпрацівників.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 672 особи;
- летальних випадків – 207;
- одужало – 2 053 особи;
- здійснено тестувань за добу – 52 064 (зокрема методом ПЛР – 23 675, методом ІФА – 3 480);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 24 909.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 550 089 осіб;
- одужало – 2 292 480 осіб;
- летальних випадків – 58 700;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 277 259.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 213 випадків;
Вінницька область – 108 випадків;
Волинська область – 206 випадків;
Дніпропетровська область – 765 випадків;
Донецька область – 469 випадків;
Житомирська область – 510 випадків;
Закарпатська область – 41 випадок;
Запорізька область – 687 випадків;
Івано-Франківська область – 122 випадки;
Київська область – 72 випадки;
Кіровоградська область – 34 випадки;
Луганська область – 218 випадків;
Львівська область – 343 випадки;
Миколаївська область – 392 випадки;
Одеська область – 690 випадків;
Полтавська область – 132 випадки;
Рівненська область – 169 випадків;
Сумська область – 468 випадків;
Тернопільська область – 234 випадки;
Харківська область – 1 419 випадків;
Херсонська область – 374 випадки;
Хмельницька область – 287 випадків;
Черкаська область – 230 випадків;
Чернівецька область – 447 випадків;
Чернігівська область – 202 випадки.