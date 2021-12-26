На Полтавщині через отруєння чадним газом загинуло троє людей
Смертельний інцидент стався ввечері у суботу.
Про це повідомили у довідці ДСНС.
Подія сталася ввечері у суботу, 25 грудня, у смт Скороходове Полтавського району.
“В квартирі на другому поверсі двоповерхового житловому будинку, внаслідок отруєння чадним газом, загинуло 3 особи”, – йдеться у повідомленні.
Попередня причина смертельного інциденту – несправність газового котла.
Від ДСНС залучалося чотири особи та одна одиниця техніки. // LB.ua