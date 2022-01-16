На Полтавщині перекинулася автоцистерна з газом (фото)

16 січня о 12:15 поблизу с. Гиряві Ісківці Миргородського району на автошляху Р 60 «Кролевець — Пирятин», водій газовозу (ємністю 18 м. куб.) не впорався з керуванням та допустив перекидання автоцистерни на узбіччя.

Витоку газу не спостерігається. Жертв та постраждалих немає. Рух автодорогою не обмежувався, зазначає пресслужба ДСНС.

Для перекачки газу до місця події слідує газовоз. Від ДСНС для чергування залучено 5 осіб та 1 од. техніки.