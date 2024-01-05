На Полтавщині у приватному будинку виявили тіла чоловіка та жінки

До Лубенського райвідділу поліції 4 січня близько 15:30 надійшло повідомлення від місцевого мешканця 1982 року народження, що у приватному будинку по вулиці Центральній в селі Богодарівка Новооржицької громади виявлено тіла двох людей без ознак життя. Поліція розпочала розслідування.

Отримавши повідомлення, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції Лубенщини, судово-медичний експерт, рятувальники та фахівці газової служби. Під час огляду місця події слідчі виявили тіла людей – 66-річного чоловіка та 77-річної жінки, без ознак життя. За попередньою інформацією, ймовірно, подружжя померло від отруєння чадним газом через несправність газового обладнання. Для встановлення причини смерті тіла загиблих направлені на судово-медичну експертизу.

Слідчими поліції Лубенщини, за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками пункту 1 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України. Обставини та причини трагедії встановлюють слідчі.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією Лубенського райвідділу поліції)