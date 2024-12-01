На Попільнянщині чоловік загинув під колесами власного мотоблоку (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 листопада близько 19:40 в селищі Миролюбівці. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції №2 (Попільня) Житомирського райуправління.

Попередньо, 61-річний житель Попільні, керуючи мотоблоком, не впорався з керуванням під час розвороту, не втримався на ногах та потрапив під колеса власного транспортного засобу.

Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Нині правоохоронці встановлюють всі причини та обставини події у межах досудового розслідування, розпочатого за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) КК України.

Поліція звертається до водіїв: керування транспортним засобом у стані сп’яніння наражає на небезпеку вас та інших учасників дорожнього руху.

Не ризикуйте! За жодних обставин не сідайте за кермо після вживання спиртного або ліків, що впливають на концентрацію уваги. Будьте відповідальними!

Відділ комунікації поліції Житомирської області