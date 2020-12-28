На Прикарпатті пожежа в приватному будинку призвела до загибелі дитини

Під Івано-Франківськом загинув дворічний малюк, який опинився в палаючому будинку, розташованому в селі Хмелівка Богородчанського району. Пожежа сталася минулої неділі близько 14.50.

Про це ASPI news дізналося від пресцентру Державної служби з надзвичайних ситуацій у понеділок, 28 грудня. Повідомляється, що вогнеборці отримали виклик про пожежу в приватному домогосподарстві 27 грудня о 14:57.

До місця пожежі були направлені пожежники Державної пожежно-рятувальної частини №4 містечка Богородчани. О 15: 21 пожежу, яка спалахнула в одній з кімнат будинку на площі 35 м кв. було локалізовано, а о 15: 31 — ліквідовано. Причина виникнення пожежі встановлюється.

До прибуття підрозділів ДСНС місцевим населенням на місці пожежі був знайдений хлопчик 2018 року народження. Працівниками швидкої невідкладної медичної допомоги проводилися реанімаційні заходи, проте згодом була констатована смерть дитини.