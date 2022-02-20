На Прикарпатті судитимуть жінку, яка жебракувала з немовлям

Фото поліції

29-річну жінку, яка жебракувала з 8-місячною дитиною, затримали у м. Надвірна на Прикарпатті.

Працівники ювенальної превенції Надвірнянського районного відділу поліції провели з жінкою профілактичну бесіду про недопущення втягнення дітей у жебракування.

Також на 29-річну закарпатку склали протокол про адміністративне правопорушення за неналежне виконання батьківських обов’язків.

Міру покарання для жінки встановить суд, куди направили адмінматеріали. // Діло