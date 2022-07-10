На Прикарпатті у ДТП загинув велосипедист (фото)

Подія трапилась на Коломийщині. Водій легковика вчинив наїзд на велосипедиста. У результаті аварії керманич двоколісника від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікарні. Причини та обставини автопригоди встановлює слідство.

7 липня о 11:20 до чергової частини Коломийського районного відділу поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Н-10 сполученням «Стрий-Чернівці-Мамалига», поблизу з’їзду до села Перерив, Матеївецької територіальної громади. На місце події виїхали співробітники групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, слідчі обласної поліції та криміналіст.

Поліцейські попередньо встановили, що 50-річний водій, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, рухаючись у напрямку Коломиї, здійснив наїзд на 70-річного велосипедиста. Останній рухався у попутньому напрямку з легковиком та здійснив маневр повороту з права на ліво у невстановленому місці. Внаслідок аварії велосипедист, місцевий мешканець, помер у медзакладі.

В керманича відібрано кров для перевірки на стан сп’яніння.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Поліцейські Прикарпаття закликають водіїв дотримуватись правил дорожнього руху! Це може врятувати Ваше життя!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини