На Прикарпатті в ДТП загинув мотоцикліст та травмувалась його пасажирка (фото)

Аварія за участі вантажного мікроавтобуса та мотоцикла трапилась 12 травня близько 13 години поблизу Калуша. Керманич мотоцикла загинув, а пасажирку госпіталізовано. Поліція розпочала досудове розслідування.

Попередньо слідча-оперативна група встановила, що на автодорозі державного значення Н-10 сполученням «Стрий-Чернівці-Мамалига», 50-річний водій вантажного мікроавтобуса, мешканець Рогатинської тергромади, рухався у напрямку Калуша. Керманич здійснюючи маневр ліворуч на кільцеву розв’язку з правої смуги, виїхав на зустрічну смугу для руху, не надавши переваги в русі мотоциклу, внаслідок чого відбулося зіткнення.

Мотоциклом керував 59-річним житель Хмельницької області, який рухався у своїй смузі для руху.

Внаслідок автопригоди водій мотоцикла від отриманих травм загинув на місці події, а його пасажирку, 1977 р.н., доставлено до лікарні. Жінка мешканка Хмельницької області.

Водія вантажівки перевірили на вміст алкоголю у крові – результат показав, що він був тверезий.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз.

Поліцейські закликають водіїв транспортних засобів дотримуватись Правил дорожнього руху, не допускати ризикованих маневрів і дотримуватися швидкісних режимів у населених пунктах та поза ними, щоб мати змогу швидко зорієнтуватися у несподіваній зміні обстановки. Будьте дуже уважні при проїзді пішохідних переходів.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини