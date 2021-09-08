На Рівненщині 23-річний мотоцикліст загинув у зіткненні з вантажівкою
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Привільне надійшло до поліції учора, сьомого вересня близько 21 години.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що зіткнення двох транспортних засобів — мотоцикла «KAWASAKI» під керуванням 23-річного жителя села Привільне та вантажівки «MAN» з причепом під керуванням 39-річного жителя Луцька відбулося під час розвороту останньої. Від отриманих у автопригоді травм мотоцикліст загинув на місці.
Керманич вантажівки не постраждав та за результатами огляду на стан алкогольного сп’яніння був тверезий. Однак у рамках кримінального провадження у нього відібрано зразки крові.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Транспортні засоби вилучено.
У рамках кримінального провадження поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.
Відділ комунікації поліції Рівненської областіTweet