На Рівненщині автомобіль впав у річку, водій загинув

26 вересня о 6:58 на лінію 103 надійшов виклик про те, що між селами Кричильськ та Поляна Сарненського району сталася ДТП.

Про це інформує Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги у Фейсбуці.

За попередньою інформацією, водій автомобіля з‘їхав з мосту та потрапив в річку Горинь.

За вказаною адресою прибула фельдшерська бригада Степанського пункту постійного базування Сарненської станції ШМД. На місці події працювали рятівники. Вони дістали водія. Чоловік був без ознак життя. Медики «швидкої» констатували смерть чоловіка (орієнтовно 24 роки). // Діло