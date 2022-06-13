На Рівненщині неповнолітнього вдарило струмом на залізниці

Повідомлення, що у селі Івачків колишнього Здолбунівського району на залізничній станції підліток травмувався струмом, надійшло до поліції учора, 12 червня, о 22:40 від чергової.



Слідчо-оперативна група спільно із інспектором ювенальної превенції встановила, що близько 22:30 години 16-річний житель села Копитків виліз на нерухомий вантажний вагон, наблизився до високовольтної контактної мережі, внаслідок чого його вдарило струмом. Одяг юнака зайнявся полум’ям, а він упав на землю. Вогонь побачила чергова станції, яка і викликала «швидку» та медиків.



16-річного хлопця госпіталізували до Рівненської обласної дитячої лікарні де діагностували електротравму та опіки 50% тіла. Наразі загрози його життю немає.

Поліцейським неповнолітній пояснив, що заліз туди заради цікавості, адже хотів побачити, що знаходиться в цистерні.

За цим фактом ювенальні поліцейські Рівненського РУП проводять перевірку, за результатами якої вирішуватиметься питання про правову кваліфікацію події.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області