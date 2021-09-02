На Рівненщині під час збирання картоплі чоловіку відірвало руку

1 вересня, у селі Дроздів Рівненського району, чоловік травмувався під час роботи на полі.

Про це інформує Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.

Фельдшерська бригада, яка прибула на виклик, встановила, що, чоловік викопував сусіду картоплю на тракторі. І нібито, не зупинивши двигун, намагався вибрати зілля з техніки. Внаслідок цього – йому «відірвало» руку.

На момент прибуття бригади «швидкої» пацієнт 63 років перебував у свідомості. Під час огляду у нього виявили ампутацію правої верхньої кінцівки. Медики «швидкої» негайно надали необхідну допомогу, аби стан пацієнта не погіршився.

Постраждалого транспортували до Рівненської обласної клінічної лікарні. // Діло