В Кривом Роге пропал 12-летний мальчик (фото)

В городе Кривой Рог Днепропетровской области пропал несовершеннолетний Щербина Михаил, который вышел из дома 15 октября и не вернулся.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НПУ в Днепропетровской области. Об исчезновении Щербины Михаила Григорьевича, 2009 года рождения, в полицию Кривого Рога сообщила его мать.

Приметы пропавшего мальчика: на вид 12 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения, волосы русого цвета.

Был одет: куртка темно-синего цвета, брюки черного цвета с манжетами снизу и черные кроссовки.

Полиция просит всех, кто владеет какой-либо информацией о пребывании Михаила Щербины, сообщить об этом в Криворожское районное управление полиции по телефону 067-5689099 или на линию 102.