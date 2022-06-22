Путінського носія «ядерної валізки», знайшли з простреленою головою – ЗМІ

Повідомляється, що ФСБшник перебуває в реанімації у важкому стані.

У Росії полковник ФСБ Вадим Зімін, який був охоронцем президента РФ Володимира Путіна і носив з собою так звану «ядерну валізку», потрапив до лікарні з вогнепальними пораненнями голови.

Про це повідомляє видання Mirror.

Зазначається, що зараз він перебуває у важкому стані в реанімації.

Також повідомляється, що Зімін був знайдений у своїй квартирі в Красногорську Московської області в понеділок, 20 червня, поруч з ним лежав травматичний пістолет ІЖ 79-9ТМ. ФСБшника в калюжі крові виявив його брат. У цей час цивільна дружина пораненого була відсутня.

Відомо, що Зімін працював в Кремлі не тільки при Путіні, він починав ще при Борисі Єльцині.

За даними росЗМІ, Зімін перебував під домашнім арештом у зв’язку із розслідуванням кримінальної справи за звинуваченням в отриманні хабара після того, як він почав працювати в митній службі. Йому загрожує тюремний термін.

Раніше повідомлялося, що охорона Путіна збирає його екскременти під час закордонних поїздок. // УНІАН