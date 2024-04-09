Соратника Шарія зняли з посади завкафедри журналістики у військовому виші

Соратника Шарія звільнили з посади завкафедри журналістики військового інституту КНУ – ЗМІ

Від 8 квітня 2024 року полковник Геннадій Ніколайчук, який у 2019 році балотувався до Верховної Ради за списками «Партії Шарія», а наприкінці 2023-го був призначений начальником кафедри журналістики у Військовому інституті Київського національного університету ім. Шевченка (ВІКНУ), більше кафедру військової журналістики не очолює.

Як повідомили два джерела «Детектора медіа» у ВІКНУ, його зняли з посади «під тиском публічності». За їхніми даними, керівництво вишу проводить співбесіду з кандидатами на посаду начальника кафедри.

На попередню посаду — начальника відділу проблем масової комунікації науково-дослідного центру ВІКНУ — Ніколайчук не повернеться: цю вакансію вже обійняв інший офіцер.

У пресслужбі вишу інформацію про зняття екссоратника Шарія з посади не підтверджують і не спростовують. Згідно з офіційною відповіддю на повторний запит «Детектора медіа» за підписом начальника ВІКНУ генерала Анатолія Шевченка, «надання подальших оцінок буде можливим після завершення службового розслідування».

«Детектор медіа» зателефонував Геннадію Ніколайчуку, але він попросив звернутися до нього пізніше.

Нагадаємо, службове розслідування триває місяць — від 6 березня 2024 року, коли в «Детекторі медіа» вийшла публікація про те, що завідувач кафедри військової журналістики ВІКНУ у 2019 році балотувався до парламенту під номером 20 від «Партії Шарія».

Партія у 2019 році програла вибори, набравши 2,23% голосів, і Ніколайчук продовжив працювати на посаді начальника групи міжнародних зв’язків Центрального спортивного клубу ЗСУ. За два роки він перейшов до ВІКНУ, до кінця другого року великої війни дослужився до звання полковника, а в листопаді 2023 року був призначений начальником кафедри військової журналістики.

За даними «Детектора медіа», керівництво вишу не знало про політичне минуле Ніколайчука і, ймовірно, не проводило перевірки, оскільки за посадою Ніколайчук не має доступу до державної таємниці.

СБУ у відповіді на запит «Детектора медіа» повідомила, що «перед призначенням на дану посаду не передбачена перевірка Службою безпеки України».