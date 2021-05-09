На Рівненщині у ДТП загинуло двоє людей, з них одна дитина (фото)

На місці ДТП працюють поліцейські, рятувальники та медики

У Рівненській області на трасі Київ-Чоп сталася ДТП за участю автомобілів Mercedes-Benz Sprinter та Audi. За попередніми даними загинуло двоє людей, з них одна дитина.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Рівненській області.

“На даний час рятувальники надають допомоги у ліквідації наслідків ДТП за участю двох автомобілів Mercedes-Benz Sprinter та Audi в Рівненському районі на трасі Київ-Чоп поблизу розважального закладу Айвенго. Попередньо відомо про загибель двох людей з них 1 дитина. Рятувальники проводять деблокування потерпілого. На місці ДТП працюють поліцейські, рятувальники та медики”, — йдеться у повідомленні. // LB.ua