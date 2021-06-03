Трое детей погибли в Воронежской области РФ при обрушении плиты в недострое

В селе Копанище Воронежской области в результате обрушения плиты перекрытий частного дома погибли трое детей. Об этом сообщают экстренные службы.

Трагедия произошла в недостроенном частном доме. Обрушились плиты перекрытия, на место происшествия были направлены спасатели и тяжелый кран.

Под завалами сотрудниками спасательных служб были обнаружены тела троих детей. Все погибшие – мальчики в возрасте от 7 до 12 лет. // МК