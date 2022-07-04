На Рівненщині втопилися двоє малолітніх дітей

До поліції вчора, другого липня, близько 16:30 повідомила 32-річна жителька села Бабка Вараського району, що її 12-річна донька разом із одноліткою пішли купатися у місцевій річці та не вийшли з води.

Поліцейські встановили, що дівчата погнали на випас худобу. Зі слів свідків, зайшли у річку, та попри зауваження, продовжували бродити по воді. Раптово одна із них почала тонути, інша намагалась її витягнути. На допомогу дівчатам кинувся і 16-річний місцевий житель. Однак врятувати їх не вдалось.

Рятувальники близько 19 години дістали із водойми тіло однієї дівчинки, а сьогодні, третього липня, близько сьомої години вечора — іншої. Вони без ознак насильницької смерті.

Слідчі Вараського райвідділу поліції розпочали досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією пункту 2 частини 2 статті 115 (умисне вбивство із відміткою нещасний випадок).

Усі обставини встановлюються.

Правоохоронці звертаються до усіх відпочиваючих біля водойм: попри аномальну спеку будьте обережними та відповідальними! І обов’язково попереджуйте дітей про небезпеку купання без нагляду дорослих.

Відділ комунікації поліції Рівненської області