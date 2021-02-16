В столичном парке обнаружили труп молодой девушки

В полиции до сих пор выясняют кто она и откуда

В столичном парке Партизанской славы сегодня обнаружили тело молодой девушки. Нашла ее – муниципальная охрана. Какие причины смерти – на месте узнавал корреспондент «Сегодня» Дарья Добровольская.

Про страшную находку сейчас в парке ничего не напоминает. Если внимательно посмотреть на фотографии, жертва лежит на утоптанном снегу. Одета довольно тепло и опрятно. Впрочем, куртка расстегнута, на одной руке нет перчатки. Рядом нет сумки, карманы брюк вывернуты наружу.

Как сообщили в полиции, на вид девушке 20 лет, кто она до сих пор выясняют. Признаков того, что это было убийство – следователи не имеют. Причину смерти сейчас устанавливают.

Сегодняшнюю трагедию живо обсуждают в соцсетях, ведь случай не единичный, буквально боятся ходить по парку. Ведь кто-то этим путем идет на работу, а кто-то гуляет с детьми и собаками.

Стоит отметить, что мертвецов в парке Партизанской славы на самом деле находят чуть ли не ежегодно. Буквально месяц назад нашли тело обнаженного мужчины, его вещи были разбросаны вокруг. А два года назад мертвую девушку 25 лет. Что повлекло их смерть – в полиции согласились рассказать только после письменного обращения.