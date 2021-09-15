В Киеве таксист устроил ДТП и обвинил в нем пассажирку (фото)
В аварии пострадали пассажирки обоих авто.
В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием таксиста, в результате которого пострадали пассажиры двух авто.
Об этом сообщает «Киев оперативный» на странице в Facebook.
Инцидент произошел на улице Бойчука. Водитель такси двигался на автомобиле Peugeot в левой полосе, Ford — в правой.
«Неожиданно, со слов таксиста, его пассажирка сказала «здесь направо». Тот, не глядя по зеркалам, начал совершать маневр и въехал в Ford. От столкновения самого таксиста развернуло поперек дороги, а Ford — перелетел тротуар, ударил клумбу и остановился у металлической ограды», — говорится в сообщении.
В результате аварии пострадали пассажирки обоих автомобилей, их с места ДТП увезли в больницу. // УНИАНTweet