В Киеве таксист устроил ДТП и обвинил в нем пассажирку (фото)

В аварии пострадали пассажирки обоих авто.

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием таксиста, в результате которого пострадали пассажиры двух авто.

Об этом сообщает «Киев оперативный» на странице в Facebook.

Инцидент произошел на улице Бойчука. Водитель такси двигался на автомобиле Peugeot в левой полосе, Ford — в правой.

«Неожиданно, со слов таксиста, его пассажирка сказала «здесь направо». Тот, не глядя по зеркалам, начал совершать маневр и въехал в Ford. От столкновения самого таксиста развернуло поперек дороги, а Ford — перелетел тротуар, ударил клумбу и остановился у металлической ограды», — говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали пассажирки обоих автомобилей, их с места ДТП увезли в больницу. // УНИАН