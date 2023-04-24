На Рівненщині чоловік загинув під час роботи з комбайном

До поліції вчора, 23 квітня, близько 17 години, надійшло повідомлення від медиків, що в селі Молодаво Друге під час роботи з комбайном загинув чоловік.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що близько 16 години 53-річний місцевий житель на комбайні «Нива» виїхав на власне поле, де мав проводити сільськогосподарські роботи.

Коли приїхав — не заглушивши техніку, вирішив почистити зернозбиральний бункер. Утім, одягом зачепився за одну із деталей, яка й почала затягувати футболку чоловіка. На жаль, звільнитися йому не вдалося. Попередня причина смерті — механічна асфіксія внаслідок удушення.

Слідчі Дубенського РВП розпочали досудове розслідування за правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 КК України (умисне вбивство із відміткою «нещасний випадок»).

Відділ комунікації поліції Рівненської області