На Рівненщині загинув 18-річний мотоцикліст із Волині

Автопригода сталася вчора, восьмого червня, близько 16:30 на дорозі між населеними пунктами Маюничі колишнього Володимирецького району та Мала Осниця Волинської області.

Слідчий встановив, що 18-річний житель села Козлиничі Камінь-Каширського району, водій мотоцикла «Shineray», не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та злетів у кювет, де врізався у дерево.

Двоколісний побачили перехожі та викликали швидку. Із тяжкими травмами кермувальника, який був у мотошоломі, госпіталізували до лікарні Волині. Втім, врятувати його життя не вдалося: орієнтовно через дві години парубок помер.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального Кодексу України.

Правоохоронці наголошують водіям двоколісних, що мотоцикл — транспорт підвищеної небезпеки, тож суворо дотримуйтесь ПДР.

Відділ комунікації поліції Рівненської області