Футболіст Шахтаря зник у Бельгії після матчу Ліги чемпіонів, – ЗМІ

Деякі джерела повідомляють, що Олександр Роспутько втік до Росії.

Півзахисник донецького “Шахтаря” U19 Олександр Роспутько не повернувся в Україну після матчу Юнацької ліги УЄФА проти бельгійського “Антверпена”.

Як повідомляє Динамоманія, 19-річний футболіст “гірників” залишив футбольну екіпіровку в аеропорту і зник у невідомому напрямку.

Роспутько обмежив доступ в соціальних мережах і перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Повідомляється, що за день до гри з “Антверпеном” Роспутько погодив з “Шахтарем” новий 5-річний контракт. Завдяки цьому 19-річний півзахисник і потрапив в заявку на матч-в першій єврокубковій грі не брав участі.

За інформацією Telegram-каналу “Брутальний футбол“, Олександр Роспутько скористався можливістю виїзду за кордон і звідти вже зник до Росії. Джерело зазначає, що саме з цієї причини він видалив всі свої записи в соціальних мережах.

На цей момент “Шахтар” ніяк не коментував інцидент.

Додамо, що матч проти бельгійського “Антверпена” Олександр Роспутько провів без замін і допоміг “гірникам” здобути перемогу з рахунком 2:1. Після двох турів Юнацької ліги УЄФА “Шахтар” U19 ділить друге місце в групі з “Порту”. У команд по три набраних очки. // УНІАН