На Роменщині у ДТП загинув велосипедист

Водій двоколісного потрапив під колеса автівки, внаслідок чого отримав травми несумісні з життям. У поліції відкрили кримінальне провадження.

Вчора, близько 20:00 біля села Хмелів, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Як попередньо встановили співробітники поліції, 58-річний мешканець міста Ромни, рухаючись на автомобілі «Рено Трафік», допустив наїзд на 43-річного велосипедиста. У результаті чого водій двоколісного від отриманих травм загинув на місці події.

За даним фактом слідчі слідчого управління ГУНП в Сумській області відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 286 “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами ” Кримінального кодексу.

Відділ комунікації поліції Сумської області