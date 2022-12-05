На російському аеродромі в Енгельсі пошкоджено два Ту-95 – росЗМІ (відео)
“Бавовну” на авіабазі окупантів вдалося зафіксувати камерам відеоспостереження.
На російському аеродромі Енгельс, що розташований у Саратовській області РФ, сталася “бавовна”. Невідомі дрони атакувати стратегічну авіацію окупантів.
Як повідомляють російські Телеграм-канали, атака сталася в ніч на 5 грудня. Росіяни заявляють, що аеродром, який розташований на відстані понад 800 км від України, атакували дрони.
Два російські літаки Ту-95 зазнали пошкоджень на аеродромі Енгельс. Згодом з’явилося відео з місця подій. На кадрах видно яскравий спалах на аеродромі.
За даними каналу ASTRA, двоє російських військових отримали поранення внаслідок атаки на аеродром.
Довідка УНІАН. Ту-95 – це російський та радянський бомбардувальник-ракетоносець. Вони здатні нести до шести ракет у внутрішній барабанній установці. // УНІАНTweet