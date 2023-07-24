На Сарненщині сталося ДТП за участі трьох юних «байкерів»: один з пасажирів травмувався, водія розшукують

Учора, 23 липня, о 02:41 до поліції надійшло повідомлення медиків, про ДТП з травмованими у селі Чудель.

Поліцейські встановили, що 18-річний житель села Кам’яне-Случанське, водій мотоцикла «Loncin», на вулиці Східній не вибрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на бетонний стовпчик, встановлений на узбіччі. На двоколісному перебували також два пасажири: 15-ти та 17-ти річні односельчани керманича.

Унаслідок ДТП 17-річного жителя села Кам’яне-Случанське із відкритою черепно-мозковою травмою госпіталізували у реанімацію.

Відомо, що всі юнаки були без мотошоломів, у кермувальника — відсутнє посвідчення водія відповідної категорії, а мотоцикл зареєстрований на його брата.

Слідчі Сарненського РВП за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 КК України.

Поліцейські встановлюють місцеперебування водія, який після приїзду медиків зник з місця події, не дочекавшись поліцейських.

Мотоцикл вилучений. Слідчі дії тривають.

Вкотре наголошуємо: керувати мотоциклом можна отримавши посвідчення водія відповідної категорії. На двоколісному може перебувати лише дві особи: керманич і пасажир та обов’язково — у мотошоломах.

Дбайте про власну безпеку та безпеку інших!

Відділ комунікації поліції в Рівненській області