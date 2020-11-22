На столичных Позняках пьяный водитель протаранил 6 машин (фото)

В Киеве на жилмассиве Позняки пьяный водитель на джипе протаранил 6 машин.

Об этом сообщает ГолосUA.

Авария произошла 22 ноября около 2 часов ночи на улице Урловская.

Со слов одного из хозяев битого авто, в сильном алкогольном опьянении мужчина на джипе зацепился за ЗИЛ на своей полосе, после чего вылетел на встречку и протаранил 6 машин.

«Хозяева зеленой битой до сих пор не знают о случившемся. Остальных увозит эвакуатор»,- заявляет очевидец аварии.

По словам полицейских, жертв нет.