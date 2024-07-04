На столичному Подолі спалахнула велика пожежа (фото, відео)

Масштабна пожежа почалась у промисловій зоні в одному з районів Києва вдень четверга, 4 липня. Там горить складське приміщення.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник ДСНС України у місті Києві Павло Петров.

За даними ДСНС, у Києві на Подолі горить двоповерхове складське приміщення. Станом на 16:45 площа пожежі складає 400-500 метрів квадратних. Наразі рятувальники працюють над ліквідацією пожежі.