На столичному Подолі спалахнула велика пожежа (фото, відео)
Масштабна пожежа почалась у промисловій зоні в одному з районів Києва вдень четверга, 4 липня. Там горить складське приміщення.
Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник ДСНС України у місті Києві Павло Петров.
За попередніми даними, постраждалих на місці пожежі немає.
Нагадаємо, в соціальних мережах почали ширитись фото та відео масштабної пожежі в Києві на Подолі. Над містом здіймався великий чорний стовб диму.
Пізніше в ДСНС опублікували фото з місця пожежі та уточнили, що вогонь з однієюї будівлі розповсюдився на сусідні склади. Орієнтовна площа 500 квадратних метрів.