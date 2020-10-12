Прокуратура вимагає стягнути з юрособи ₴4 млн. через незаконне використання гуртожитку

Київська місцева прокуратура № 6 пред’явила позов до господарського суду м. Києва про стягнення з суб’єкту господарювання в дохід держави понад 4 млн гривень за самовільне використання будівлі гуртожитку, що розташований у центрі Києва та на праві господарського відання закріплений за одним з державних університетів.

Установлено, що частина будівлі гуртожитку незаконно, без будь-яких правових підстав упродовж 6 років використовувалась суб’єктом господарювання під готельні номери з метою отримання прибутку від підприємницької діяльності.

При цьому розмір упущеної вигоди від недоотриманої державою орендної плати за користування державним майном становить понад 4 млн гривень.

На адресу порушників університетом неодноразово направлялись листи щодо звільнення приміщень та відшкодування збитків, завданих незаконним та безоплатним використанням державного майна, однак, ці вимоги повністю ігнорувались, збитки залишались не відшкодованими.

На підставі викладеного ювенальними прокурорами Київської місцевої прокуратури № 6 заявлено позов про примусове стягнення зазначеної суми в дохід держави.

Крім того, за позовом прокурора, задоволеним господарським судом міста Києва, юридичну особу-порушника зобов’язано звільнити безпідставно зайняті приміщення гуртожитку.

Захист майнових прав держави є одним із пріоритетних напрямів прокурорської діяльності. Особлива увага при цьому приділяється сфері, що стосується поновлення порушених прав неповнолітніх, у тому числі щодо користування майном навчальних закладів.

Київська міська прокуратура