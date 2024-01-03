На Тернопільщині вибух газу зруйнував будинок, господаря госпіталізували

У Тернопільській області увечері 2 січня стався вибух газу у приватному будинку, господар у лікарні.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Тернопільській області.

“2 січня о 18:05 надійшло повідомлення про вибух в приватному житловому будинку в с. Хлопівка Хоростківської ТГ Чортківського району”.

“По прибуттю на місце події підтвердився факт вибуху без подальшого горіння, в результаті якого житловий будинок зруйнований. Травмований власник будинку, якого в стані свідомості госпіталізовано в лікувальний заклад”.

Ймовірною причиною вибуху називають розгерметизацію внутрішньої системи газопостачання. // УП