На стройплощадке в Киеве рабочему оторвало ногу бетонным миксером

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента на строительной площадке в Шевченковском районе столицы. В результате происшествия пострадал 20-летний парень, его госпитализировали в больницу.

Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.

«Сегодня в полицию Киева поступило сообщение, что во время работ на строительной площадке мужчине оторвало ногу. На место происшествия сразу прибыли врачи и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что потерпевший работает оператором промышленного миксера.

Правоохранители опросили свидетелей, которые рассказали, что никто не видел, как нога пострадавшего попала внутрь спецоборудования.

Парня госпитализировали в больничное учреждение.

Сейчас следователи решают вопрос о правовой квалификации события.