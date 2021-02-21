На стройплощадке в Киеве рабочему оторвало ногу бетонным миксером
Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента на строительной площадке в Шевченковском районе столицы. В результате происшествия пострадал 20-летний парень, его госпитализировали в больницу.
Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.
«Сегодня в полицию Киева поступило сообщение, что во время работ на строительной площадке мужчине оторвало ногу. На место происшествия сразу прибыли врачи и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции», — говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что потерпевший работает оператором промышленного миксера.
Правоохранители опросили свидетелей, которые рассказали, что никто не видел, как нога пострадавшего попала внутрь спецоборудования.
Парня госпитализировали в больничное учреждение.
Сейчас следователи решают вопрос о правовой квалификации события.Tweet