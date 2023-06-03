У ДТП на Полтавщині загинули четверо людей, в тому числі 13-річний хлопчик (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 3-го червня, близько 16:20, неподалік с. Петрівка, на автодорозі Полтава-Диканька.

За попередньою інформацією слідства, сталося зіткнення автомобіля «Subaru», під керуванням 40-річного водія та автомобіля «Renault», під керуванням 20-річного водія.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув водій автомобіля «Subaru», а також три пасажири: 13-річний хлопчик, 41-річна та 73-річна жінки. Ще одна пасажирка, 11-річна дівчинка, доставлена до лікарняного закладу для надання невідкладної медичної допомоги. Окрім того, тілесні ушкодження також отримав водій автомобіля «Renault», який також доставлений до лікарняного закладу для надання йому допомоги.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції та слідче управління поліції Полтавщини. З’ясовуються причини та обставини ДТП.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(за інформацією Полтавського РУП)