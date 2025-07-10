На Стрийщині у громадян РФ конфіскують майже 4 га землі

Судами задоволено три позови Стрийської окружної прокуратури про конфіскацію семи земельних ділянок, які перебували у власності громадян рф, на користь держави.

Мова йде про землі сільськогосподарського призначення загальною площею майже 4 га. Розташовані вони на території Стрийського району.

За матеріалами УСБ України у Львівській області встановлено, що громадяни рф отримали у спадок вищевказані земельні ділянки.

Так як вони не відчужили ділянки протягом року після їх успадкування, чим порушили чинне законодавство, Стрийська окружна прокуратура звернулася до суду.

Погодившись з аргументами прокурорів, суди задовольнили позови.

Після набрання рішеннями законної сили будуть вжиті заходи щодо їх реального виконання.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури