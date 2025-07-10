На Стрийщині у громадян РФ конфіскують майже 4 га землі
Судами задоволено три позови Стрийської окружної прокуратури про конфіскацію семи земельних ділянок, які перебували у власності громадян рф, на користь держави.
Мова йде про землі сільськогосподарського призначення загальною площею майже 4 га. Розташовані вони на території Стрийського району.
За матеріалами УСБ України у Львівській області встановлено, що громадяни рф отримали у спадок вищевказані земельні ділянки.
Так як вони не відчужили ділянки протягом року після їх успадкування, чим порушили чинне законодавство, Стрийська окружна прокуратура звернулася до суду.
Погодившись з аргументами прокурорів, суди задовольнили позови.
Після набрання рішеннями законної сили будуть вжиті заходи щодо їх реального виконання.
Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратуриTweet