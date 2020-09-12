На Сумщине разбился легкомоторный самолет, пилот погиб

В Сумской области в результате падения легкомоторного самолета Х-32 «Бекас» погиб пилот.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УГСЧС в области.

«12 сентября в 8:10 в Службу спасения «101» поступила информация, что в поле вблизи села Дьяковка, Буринского района, произошло падение легкомоторного самолета, который предварительно идентифицирован как Х-32 «Бекас». Пилот погиб», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте падения самолета работает мобильно-оперативная группа Управления ГСЧС Украины в Сумской области.

«Всего от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлечено 14 человек личного состава и 4 единицы техники. Обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняют правоохранители», — указано в сообщении.