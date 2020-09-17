На Сумщине застрелился директор хлебозавода

В Сумской области покончил жизнь самоубийством директор Дубовязовского хлебозавода.

Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области.

Отвечая на вопрос, действительно ли застрелился директор Дубовязовского хлебозавода, в полиции заявили: «Да, самоубийство».

«Труп направлен в морг и открыто уголовное производство по ст. 115 УКУ (умышленное убийство — ред.) с пометкой «самоубийство», — добавили в полиции.