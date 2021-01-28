На Сумщині у ДТП загинула пасажирка авто (фото)

Подія сталася вчора, близько 08.30 години, на автодорозі Київ-Суми-Юнаківка поблизу села Штепівка.

Попередньо встановлено, що 56-річний водій автомобіля ВАЗ-2107 не впорався з керуванням, допустив виїзд на узбіччя з подальшим перекиданням автомобіля. В результаті аварії, 50-річна пасажирка авто від отриманих травм загинула на місці події.

Транспортний засіб з місця пригоди вилучено та поміщено на спецмайданчик поліції.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області