На Сумщині поліцейські розшукують безвісти зниклого 18-річного хлопця (фото)

Працівники Роменського районного відділу поліції встановлюють місцезнаходження 18-річного Олександра Колпака, який 24 вересня цього року пішов гуляти та додому так і не повернувся. Вже майже добу поліцейські ведуть його пошуки та звертаються за допомогою до громадян.

Вчора о 16:55 до чергової частини Роменського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 37-річної роменчанки про те, що її син Колпак Олександр Сергійович, в суботу пішов гуляти та до цього часу не повернувся. На зв’язок виходити перестав.

На вигляд хлопцю 18-19 років, зростом 170-180 см, худорлявої статури. Має світле довге волосся, очі карі.

Був одягнений в синю куртку, чорні спортивні штани, взутий в білі кросівки.

На розшук безвісти зниклого зорієнтований весь особовий склад поліції Роменщини. Відповідне орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою Олександра розіслане до всіх територіальних підрозділів поліції області.

Правоохоронці ж звертаються до всіх небайдужих громадян, якщо комусь стане відоме місцезнаходження юнака, повідомте, будь ласка, про це співробітників поліції. Зробити це можна звернувшись до найближчого відділення поліції, або безпосередньо до Роменського РВП, що знаходиться на вулиці Коржівська 107, міста Ромни, або ж зателефонувавши на один із номерів: (05448) 5-26-62, 5-25-49 (ЧЧ), 050 307 99 34, 098 554 10 01 або на цілодобову лінію “102”.

Будемо вдячні за допомогу.

Відділ комунікації поліції Сумської області